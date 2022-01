Calciomercato Juventus, colpaccio last minute in Bundesliga | Decide tutto Nandez

Calciomercato Juventus, colpaccio last minute in Bundesliga. Cherubini non si ferma ed è pronto all’ultimo sforzo

Non sembra proprio volersi fermare Cherubini. Che dopo aver preso Vlahovic e Zakaria, ed aver chiuso per Gatti che arriverà a Torino la prossima stagione, ha in mente di piazzare un altro colpo a centrocampo. In questo caso la decisione però arriverà solamente dopo aver fato di tutto per portare Nandez alla corte di Allegri.

Insomma, un altro centrocampista dovrebbe arrivare. L’obiettivo principe è il cagliaritano che non sembra avere nessuna intenzione di rimanere con Mazzarri. Ma non è facile, perché Giulini vuole l’obbligo di riscatto mentre la Juve si è fermata al diritto. Qualora non arrivasse la tanto attesa fumata bianca, ci potrebbe essere un tentativo in Bundesliga.

Calciomercato Juventus, c’è Tousart

Secondo quanto riportato dalla Bild la società bianconera avrebbe messo nel mirino il centrocampista francese, 24 anni, Lucas Tousart. Di proprietà dell’Hertha Berlino che lo ha preso dal Lione per 25 milioni di euro. Al momento non sarebbe arrivata nessuna offerta ufficiale, ma dalla Germania non escludono che nelle ultime ore di mercato ci potrebbe essere un tentativo di approccio da parte di Cherubini che vuole aggiungere un ultimo tassello nella mediana bianconera. Insomma, una rivoluzione che stando alle parole di Cherubini non sembrava dovesse arrivare in questa sessione di mercato, e che invece è partita clamorosamente con acquisti di spessore e partenze che non erano preventivate.

Ricordiamo però: la Juve farà di tutto in queste ultime ore di mercato per cercare di portare Nandez a Torino. Il cagliaritano non avrebbe bisogno di ambientarsi nella massima serie e sarebbe lanciato subito nella mischia.