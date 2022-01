Calciomercato Juventus, addio Ramsey: c’è la firma del giocatore gallese che lascia la società bianconera. Altro colpo di Cherubini

Scatenato Cherubini. Scatenato. Il direttore sportivo della Juventus nell’ultimo giorno di mercato è riuscito a piazzare uno dei colpi più importanti in uscita. Quello che sembrava sfumato. Ma in realtà non sarà così. Anche Ramsey infatti saluta.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it il gallese avrebbe messo nero su bianco sul contratto che lo legherà ai Glasgow Rangers: l’ennesima operazione in uscita piazzata dalla dirigenza della Juventus, che fa spazio a questo punto – dopo quella di Bentancur – per il colpo dell’ultimo minuto che porta il nome di Nandez.

Calciomercato Juventus, i dettagli dell’affare Ramsey

L’operazione è in prestito secco con diritto di riscatto. La Juventus pur di far andare via il giocatore pagherà una sostanziosa parte dell’ingaggio dello stesso. Un risparmio ci sarà, ovviamente, e dovrebbe essere secondo le informazioni riportate intorno al 30% del totale. Ramsey era da tempo ai margini del progetto di Allegri che anche nell’ultima conferenza stampa ha spiegato che era in uscita e che per questo motivo non sarebbe stato convocato. Un’accelerazione improvvisa nell’ultimo giorno di trattative. Quasi inaspettata a dire il vero. Ma alla fine Cherubini ci è riuscito anche stavolta.

Mancano solamente gli annunci ufficiali che non dovrebbero ritardare più di tanto. La cifra del diritto di riscatto non dovrebbe essere nemmeno così elevata, tanto da dare la reale possibilità alla squadra scozzese di prendere il calciatore in maniera definitiva. Il problema semmai rimarrà quello dell’ingaggio. Ma Ramsey sa benissimo che il suo ciclo in bianconero è finito. E potrebbe comunque decidere per un taglio. Vedremo.