Calciomercato Juventus, nuovo affare in Serie A | Scelto il dopo Perin

Calciomercato Juventus, ci potrebbe essere l’erede di Perin in arrivo dalla Serie A, giocatore che arriva proprio dal vivaio bianconero.

Calciomercato Juventus, la Vecchia Signora avrebbe identificato l’erede di Perin e si tratterebbe di un, possibile, ritorno. Come scrivono su ‘Sampdorianews.net’, i bianconeri molto in contatto con la squadra ligure avrebbero identificato il possibile sostituto dell’italiano.

Proprio con la Sampdoria, dopo le operazioni Dragusin e Ihattaren, potrebbe instaurarsi un ulteriore rapporto per parlare della situazione relativa ad Audero, prodotto del vivaio bianconero. Proprio l’attuale portiere della Samp potrebbe divenire, non appena Perin andrà in scadenza, cioè giugno 2022, il possibile nuovo secondo portiere bianconero.

Audero nuovo secondo portiere della Juventus

Audero potrebbe dunque ritornarne in auge come possibile sostituto del portiere bianconero Perin. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, il giocatore italo-indonesiano classe 1997, attualmente alla Sampdoria, potrebbe ritornare un potenziale nuovo portiere dei bianconeri. Per lui si tratterebbe di un clamoroso ritorno.

Proprio così, Audero potrebbe diventare il nuovo secondo portiere della Juventus in caso Perin decidesse di non rinnovare il suo contratto con la Vecchia Signora, proprio Perin andrà in scadenza a giungo di quest’anno e l’assalto ad Audero sarebbe già certificato in caso di mancato rinnovo dell’ex Genoa.