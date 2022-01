Calciomercato Juventus, effetto domino Ramsey | Ha detto sì

Calciomercato Juventus, un vero e proprio effetto domino che potrebbe riaprire un operazione in entrata visto l’addio di Ramsey.

Calciomercato Juventus, alla fine Ramsey si è deciso ed ha detto sì ai Glasgow Rangers. Un operazione definita che, a questo punto, riapre, possibilmente, un’altra operazione in entrata che sembrava fino a poco fa tramontata.

Lo stesso Agresti ha appena comunicato tramite Twitter la decisione del giocatore di accettare il passaggio in Scozia. Aaron Ramsey saluta ufficiosamente la Juventus e potrebbe, dunque, liberare un ennesimo tassello in entrata. Si tratta del colpo Nandez, giocatore che sembrava molto vicino ma visto che Kaio Jorge non andrà via, alla fine, sembrava tramontato. Ma ora tutto potrebbe, nuovamente cambiare.

L’addio di Ramsey potrebbe riaprire un colpo in entrata

Su Nandez sembava pure esserci già l’accordo, il suo passaggio in bianconero sembrava allontanarsi ma adesso l’addio di Ramsey può far ritornare il centrocampista uruguaiano in auge.

Un ritorno in pole dunque, che arriverebbe grazie all’addio del gallese, che ha detto sì al suo passaggio in Scozia, dove prenderà uno stipendio di 2,5 milioni annui. Arriva la conferma anche da ‘La Gazzetta dello Sport’ e quindi nelle prossime ore Ramsey sarà un nuovo giocatore dei Rangers. Per Nandez potrebbero essere ore caldissime, aspettiamoci grandi novità.