Calciomercato, ultimo ostacolo prima del sì | Vuole solo la Juventus

Calciomercato Juventus, il giocatore vuole solo i bianconeri e il suo club lo spinge verso Torino ma c’è ancora un ostacolo da sorpassare.

Calciomercato Juventus, solo più un ultimo ostacolo per il sì di Nandez. Il giocatore adesso vuole solo i bianconeri. Il suo futuro è a Toruno e lo stesso Cagliari aprirebbe alla trattativa ma il club sardo pretende l’obbligo di riscatto alle stesse cifre del diritto proposto dagli stessi bianconeri.

Nandez, dopo l’addio di Aaron Ramsey ad un passo dai Glasgow Rangers, potrebbe diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il centrocampista uruguaiano avrebbe già aperto al suo possibile trasferimento in maglia bianconera e si metterebbe agli ordini di Allegri ma solo davanti ad un obbligo di riscatto, proprio così. Il club sardo pretende che i bianconeri propongano la stessa cifra dell’obbligo su quella proposta per il diritto di riscatto.

In questa eventualità, come scrive ‘Calciomercato.it’, l’operazione si farà. Il costo dell’affare potrebbe essere intorno ai 20 milioni, la stessa cifra che i bianconeri valutavano in caso di diritto di riscatto dopo l’eventuale prestito di un anno. Un obbligo di riscatto fissato a 18 mesi. Per ora il giocatore spinge per andare alla Juventus e poter giocare con Allegri ma prima bisognerà chiarire questo piccolo ostacolo. C’è da dire che i bianconeri stanno valutando, concretamente, l’eventualità di andare a prenderlo subito e usare parte del guadagno che ricaveranno dalla cessione di Aaron Ramsey in Scozia.