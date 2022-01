Calciomercato Juventus, ultimo giorno di trattative | Cosa può succedere

Ci siamo, è arrivato l’ultimo giorno di calciomercato. In questa sessione invernale la Juventus è stata davvero grande protagonista.

I bianconeri non solo sono riusciti a prendere quello che è senz’altro uno dei centravanti più forti del mondo già oggi, Dusan Vlahovic, ma sono riusciti anche a rinforzare altri reparti. Contrariamente a quanto annunciato nel mese di gennaio da mister Allegri, la rosa è stata ritoccata e non poco. Adesso l’obiettivo piazzamento in zona Champions sembra essere senz’altro alla portata. Anche se ci sarà da lottare.

Cosa può succedere nelle ultime ore dei trasferimenti? C’è tempo fino alle 20 di questa sera per chiudere eventuali altri accordi.

Calciomercato Juventus, ultime ore di fuoco: colpo Zakaria, fari su Nandez

Ieri sera a sorpresa la Juventus ha di fatto chiuso con il Frosinone per il promettente centrale Gatti, oggi dovrebbero esserci altri sviluppi della vicenda. Sempre ieri è atterrato a Torino Zakaria, che sosterrà le visite mediche con il club bianconero prima di mettere nero su bianco ed essere un nuovo calciatore della Juve. Arriva dal Borussia Moenchengladbach ad un prezzo decisamente basso, essendo in scadenza di contratto. C’è ancora sul tavolo anche l’opzione Nandez, per il quale bisogna trovare in extremis un accordo con il Cagliari.

In Sardegna potrebbe finire Kaio Jorge, anche se forse con la partenza di Kulusevski verso il Tottenham ci sarebbe bisogno anche del brasiliano, che tuttavia ha bisogno di giocare con continuità per dimostrare il suo valore. In uscita continua a rimanere Aaron Ramsey, che ha rifiutato alcune proposte dalla Premier League. Vedremo se nelle ultime ore uscirà fuori una destinazione convincente per lui (il Newcastle?). Non si muoverà invece Arthur, nonostante le avance dell’Arsenal.