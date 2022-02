Calciomercato Juventus, bomba Zaniolo: contatti con l’agente | Il piano

By

Calciomercato Juventus, contatti diretti con l’agente di Zaniolo. I bianconeri potrebbero non arrestare i grandi colpi di mercato.

Calciomercato Juventus, come scrive ‘La Gazzetta Dello Sport’ i bianconeri sarebbero forti su Nicolò Zaniolo il pupillo della Roma. Ci sarebbe infatti già contatti con l’agente direttamente avvenuti a dicembre dello scorso anno.

Zanilo è un classe 1999 ed è anche uno dei volti più interessanti della nazionale italiana. Un giocatore dalle potenzialità uniche che piace molto anche allo stesso Massimiliano Allegri e in caso di mancato accordo sul rinnovo di Dybala è uno dei profili che verrà più considerato dalla Juventus anche per via della nazioanlità.

Zaniolo erede di Dybala? Contatti avviati con l’agente

Giocatore che avrebbe il benestare di tutti, allenatore compreso. E sicuramente le qualità sono di un potenziale fuoriclasse nonostante i due gravi infortuni già avuti in carriera. Il contratto del giocatore della Roma scade nel 2024, e sicuramente non sarà facile convincere la squadra giallorossa a trattare la sua cessione ma è anche vero che la Juventus potrebbe entrare “a gamba tesa” offrendo un importante contratto, qualora, appunto, non dovesse trovare l’accordo definitivo con il rinnovo di Paulo Dybala.

Zaniolo dunque potrebbe essere uno dei nomi caldi di giugno, e insieme a lui potrebbe arrivare anche un centrocampista. C’è sempre la volontà di arrivare al vecchio pallino, Paul Pogba.