Calciomercato Juventus, erede di Dybala in Serie A | Inter al palo

Calciomercato Juventus, come erede di Paulo Dybala si valuta anche un attaccante di Serie A, che piace molto ad Allegri.

Calciomercato Juventus, i bianconeri valutano una nuova alternativa in arrivo dalla Serie A nel caso in cui non si dovesse trovare l’accordo per Paulo Dybala. Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ un nome caldo per l’attacco del futuro potrebbe essere quello di Raspadori del Sassuolo.

Già nel giro della nazionale, per caratteristiche tecnico-tattiche, il giovane italiano è un predestinato a vestire la maglia della Juventus. Un pupillo di Allegri visto che il giocatore piacerebbe molto al mister toscano. Uno stipendio per di più decisamente sostenibile, come sottolinea l’editoriale de ‘La Gazzetta dello Sport’ e, pertanto, un colpo fattibile per giungo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomba Zaniolo: contatti con l’agente | Il piano

Raspadori scelto come erede di Dybala | Stipendio sostenibile

Già nel giro della nazionale maggiore di Mancini, il giovane attaccante del Sassuolo sembra avere già il phisique du role ideale per ambire ad alti livelli, giocando dunque per una big del campionato. Veloce e molto tecnico, il giocatore sarebbe ideale affiancato a Vlahovic, o anche dietro le punte, in un potenziale 4-2-3-1 dove attualmente gioca. Un giocatore che piace anche ai nerazzurri ma che adesso vedrebbe i bianconeri in pole per l’acquisto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, a gennaio non si è mosso | Pronta l’asta estiva

Raspadori è infatti un giocatore dalle qualità innate, tanto che è già stato considerato un possibile attaccante del futuro della nazionale maggiore di Mancini con cui si giocherà la qualificazioni ai Mondiali. Discorso che verrà rinviato dunque a giugno, in caso in cui non si trovasse l’accordo con Paulo Dybala.