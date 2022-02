Calciomercato Juventus, scelto il colpaccio estivo: Inter e Milan k.o

Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero un altro obiettivo a centrocampo che arriverebbe proprio dalla Serie A.

Calciomercato Juventus, un altro obiettivo in mediana. Dopo l’arrivo di Zakaria il piano del futuro centrocampo non è, certamente, terminato. Infatti si valuta anche l’acquisto di un altro centrocampista, stiamo parlando di Kessie del Milan.

Un colpo assicurato in ottica estate. Stando infatti al ‘Corriere dello Sport’, il grande obiettivo di giugno dei bianconeri sarà il giocatore del Milan, Kessie. L’ivoriano andrà infatti in scadenza con i rossoneri a fine stagione.

Kessie obiettivo per l’estate | Il piano dei bianconeri

Il centrocampista difficilmente rinnoverà con il Milan e il lavoro dei bianconeri, proprio per questo motivo, sarebbe già avviato. Si pensava infatti già di un possibile blitz in questa sessione di gennaio ma, alla fine, si è poi andati sul colpo Zakaria. Un colpo, dunque, solo rinviato.

Dopo aver centrato tutti gli obiettivi predisposti in chiave mercato non c’era bisogno di andare su Kessie già in questa sessione invernale ma non è da escludersi, infatti, che in caso di cessioni proprio in estate, la Juventus avrà come priorità il tesserare il giocatore del Milan che, come sottolineavamo poc’anzi, difficilmente rinnoverà il suo contratto con la squadra di Maldini. Come caratteristiche tecniche è un giocatore ideale per Allegri e anche la tanta esperienza potrebbe garantire un colpo a zero davvero importante.