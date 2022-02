Calciomercato Juventus, cambio di casacca | Può finire in America

Il calciomercato della Juventus si è concluso ieri sera con i tifosi in estasi per i colpi messi a segno dalla dirigenza.

La squadra di Allegri è stata ritoccata a dovere ed ora pare essere più competitiva in Italia e in Europa dopo gli arrivi di Vlahovic e Zakaria. Ma la dirigenza bianconera deve guardare non solo ai giocatori che sono nel suo attuale organico, ma anche a tutti gli altri che sono sotto contratto.

Il club osserverà con particolare attenzione i giovani che ha prestato altrove (come Dragusin alla Salernitana e Rafia alla Cremonese). E poi deve gestire quei calciatori che non rientrano più nei piani bianconeri ma sono sotto contratto, come Douglas Costa. Il brasiliano è stato prestato al Gremio ma ora sembrano esserci novità a riguardo.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa vicino ai LA Galaxy

C’è dunque aria di cambio di casacca per il giocatore brasiliano. Come ha riportato su Twitter Nicolò Schira, Douglas Costa pare essere in procinto di lasciare nuovamente la sua terra. E dunque di non vestire più la maglia del Gremio, che è stato retrocesso in serie B dopo l’ultimo disastroso campionato.

Per l’esterno offensivo è in arrivo una nuova avventura calcistica. E’ in trattativa infatti con i LA Galaxy, la squadra di Los Angeles, che gli ha offerto un contratto fino a dicembre di quest’anno con opzione di rinnovo per un’altra stagione. La sua cariera dunque potrebbe continuare nella MLS americana.