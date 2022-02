Calciomercato Juventus, effetto domino immediato | La firma che “epura” Alex Sandro

By

Calciomercato Juventus, una firma che vorrebbe anche dire titolarità. Questa è una delle possibile eventualità del futuro.

Calciomercato Juventus, la firma di De Sciglio sul nuovo contratto potrebbe significare anche qualcos’altro. Come sottolinea Albanese a Juventibus, la possibilità di far giocare Mattia De Sciglio su entrambe le fasce potrebbe accelerare la cessione di Alex Sandro.

Questa è infatti la possibile eventualità per il futuro. La partenza del brasiliano per far subentrare il laterale italiano pupillo di Allegri.

De Sciglio il nuovo titolare al posto di Alex Sandro

Un cambio netto che darebbe più spazio ad un giocatore che con la sua intelligenza tattica ha dimostrato sempre di farsi trovare pronto. Allegri lo sa ed infatti gli ha dato sempre fiducia. Mattia De Sciglio non solo potrebbe ritrovare la titolarità nella Juventus ma la convocazione in nazionale gli garantisce anche un ritorno con la maglia azzurra.

Come sottolinea anche Albanese a Juventibus, Alex Sandro è ad un anno dalla scadenza di contratto, sia lui che Rabiot sarebbero in partenza. Con condizioni piuttosto favorevoli. Non è quindi da escludersi che nel corso della stagione De Sciglio possa avere ancora più spazio di quanto ne ha già.