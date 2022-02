Calciomercato Juventus, non solo Barça | Altra telefonata per Morata: risposta definitiva

Calciomercato Juventus, non solo il Barcellona: c’è stata anche un’altra telefonata per Morata: lo spagnolo però ha preso una decisione definitiva

E’ stata una delle trattative più calde del mercato invernale della Juventus. Tanto che un addio di Alvaro Morata sembrava realmente cosa fatta con il Barcellona di Xavi pronto ad accoglierlo.

Poi le cose non sono andate proprio così, con lo spagnolo che è rimasto in bianconero. E non contro la sua volontà, anzi: sarebbe stato proprio Alvaro a voler restare a Torino almeno fino al termine della stagione, rifiutando una seconda offerta che gli era arrivata. Tutto questo con la benedizione di Massimiliano Allegri, che stima il calciatore, e che sicuramente lo manderà in campo con regolarità anche nella seconda parte di stagione. I tanti impegni impongono anche questo.

Calciomercato Juventus, anche l’Arsenal ci ha provato

A parlare di come siano andate le cose fino a pochi giorni fa ci ha pensato il giornalista Agresti, che ha svelato che l’Arsenal ci ha provato per l’attaccante bianconero. Ma lo spagnolo ha preferito rimanere in bianconero, convinto anche forse di potersi giocare le possibilità di un riscatto che comunque al momento appare lontanissimo: l’arrivo di Vlahovic dà la sensazione che questo non sia più fattibile.

Tornando al discorso intavolato con il Barcellona, l’Atletico Madrid, che rimanere proprietaria del cartellino, voleva inserire nella trattativa l’obbligo di riscatto, cosa che ha frenato i catalani che poi hanno virato su Aubameyang proprio dell’Arsenal ufficializzato nella giornata di ieri. Solamente per un ritorno in Spagna il calciatore quindi si sarebbe mosso. Non essendo arrivata la fumata bianca, ha preferito rimanere in bianconero.