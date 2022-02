Calciomercato, incubo Juventus: altro “scippo” ai rivali

Calciomercato Juventus, in estate potrebbe muoversi qualcosa di veramente clamoroso in casa di addio del pupillo della rivale.

Calciomercato Juventus, come scrive ‘Tuttosport’ i bianconeri in caso di addio di De Ligt potrebbero avere già un obiettivo predefinito. Stiamo parlando di uno dei difensori più in lustro nel nostro campionato, Bremer del Torino. Stando alle ultime indiscrezioni, la Juventus, nonostante la rivalità con i cugini granata, potrebbe prenderlo in estate.

Un’eventualità che potrebbe solleticare le fantasie dei tanti tifosi. Un caso ‘Ogbonna bis’, visti i precedenti storici dove, appunto, i bianconeri erano riusciti a soffiare ai cugini granata uno dei loro big della difesa. Ma è anche vero che Cairo potrebbe venderlo all’estero evitando quindi la concorrenza dei bianconeri. Il caso Gatti è emblematico per questo punto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, effetto domino immediato | La firma che “epura” Alex Sandro

Calciomercato Juventus, Bremer obiettivo per l’estate

Bremer, Calciomercato Juventus (Getty)Il difensore del Torino è nel mirino della dirigenza e questa non è una cosa certamente nuova. Come possibile sostituto di De Ligt oppure anche al fianco dell’olandese potrebbe essere la combo ideale. Ma è anche vero che Gatti, obiettivo dei granata e poi acquistato dai bianconeri, potrebbe fungere come possibile contropartita. C’è addirittura chi è convinto, come scrive ‘Tuttosport’ che l’acquisto di Gatti possa essere la chiave giusta per usarlo poi come contropartita con i granata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Dembelè | La rivelazione di Laporta

Ma le fonti di pensiero sono differenti, c’è chi invece pensa che Gatti sia stato una sorta di “sfregio” a Cairo che aprirebbe alla trattativa per Bremer ma escludendo solo la Juventus, appunto, per evitare un Ogbonna bis. Insomma solo il tempo ci dirà cosa è vero, ma l’unica cosa certa, per il momento, è che Bremer è già uno dei difensori più interessanti del nostro campionato e alla Juventus piace e non poco.