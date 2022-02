Calciomercato Juventus, la manovra oscura di Paratici | Il dettaglio fuga ogni dubbio

Calciomercato Juventus, indiscrezione davvero incredibile che avrebbe cambiato tutto. Un azione di disturbo in attacco.

Calciomercato Juventus, un azione di disturbo che avrebbe potuto cambiare la situazione dell’attaccante in arrivo. Stando alle ultime indiscrezioni, il retroscena sull’acquisto di Vlahovic raccontata da ‘Agresti’ ha del particolare. Stando alle descrizione, Fabio Paratici avrebbe tentato, invano, una manovra di disturbo per arrivare al bomber della Fiorentina e portarlo o da subito o a fine stagione a Londra.

Eventualità che avrebbe cambiato, radicalmente, la situazione. Nonostante l’acquisto da parte dei bianconeri, proprio negli ultimi giorni, il direttore sportivo del Tottenham avrebbe tentato una manovra di disturbo per arrivare proprio al bomber serbo. I motivi non sono chiari, potrebbe anche essere per la mancata certezza di Kane che non è detto che a fine stagione lasci, proprio, il Tottenham.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, effetto domino immediato | La firma che “epura” Alex Sandro

Paratici voleva Vlahovic | Il retroscena sull’attaccante

Secondo infatti la ricostruzione di Agresti, il Tottenham, fino alla fine, avrebbe tentato di far saltare l’operazione in entrata della Juventus con l’arrivo di Vlahovic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Dembelè | La rivelazione di Laporta

Per fortuna le cose sono andate diversamente e la Vecchia Signora è riuscita a mettere le mani sopra uno degli attaccanti più importanti in circolazione. Giovane e con tanta voglia di riscatto, Vlahovic è il bomber ideale in questo momento, la tanta personalità ne denota anche la scelta di maglia, il numero 7, quello di Cristiano Ronaldo. Vlahovic è arrivato per risolvere i problemi offensivi, quei gol che adesso Allegri spera di ottenere già dalla prossima partita.