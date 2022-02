Calciomercato Juventus, sguardo al futuro | Rinnovo in cantiere

Rinforzare la squadra nel calciomercato estivo è il prossimo obiettivo di una Juventus che vuole diventare sempre più forte e competitiva.

I colpi Vlahovic e Zakaria confermano la volontà del club di rinnovare l’organico a disposizione di mister Massimiliano Allegri. Anche in estate senz’altro la dirigenza non si tirerà indietro e cercherà di arricchire la squadra con nuovi innesti di qualità.

Bisogna però guardare anche in casa propria e alla crescita dei calciatori che sono già in rosa o che sono stati prestati altrove. E’ il caso ad esempio del centrocampista Fagioli, chiamato anche per lo stage in nazionale da Mancini. Centrocampista che si trova in prestito alla Cremonese, in serie B. Giocando con continuità sta accumulando esperienza e il suo rendimento finora è stato molto soddisfacente.

Calciomercato Juventus, un nuovo accordo in arrivo per Fagioli

La Juventus crede fortemente nelle qualità del ragazzo, che potrebbe essere protagonista il prossimo anno a Torino. Sarebbe un innesto importante in un settore del campo che sta cambiando pelle dopo le partenze di Bentancur e Ramsey. Ed è per questo motivo che intende blindarlo al più presto. Come ha rivelato il giornalista Nicolò Schira su Twitter, il club è pronto ad aprire le trattative per rinnovare il contratto di Fagioli con un accordo a lunga scadenza. L’attuale contratto scadrà a giugno 2023.