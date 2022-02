Calciomercato Juventus, valutazioni da fare | Quattro sotto la lente

Nella prossima estate il calciomercato della Juventus potrebbe essere ancora ricco di colpi. I tifosi sognano sempre più in grande.

Vlahovic e Zakaria rendono la squadra di Allegri sempre più forte. Con loro in campo la Juve proverà ad entrare tra le prime quattro della classifica e a farsi largo in Champions League. Ci si attende un finale di stagione dunque a tutta da parte di Dybala e soci, che vogliono centrare più successi possibili.

Poi ci si concentrerà sugli acquisti da fare in estate. Anche se va detto che alcuni rinforzi possibili il club bianconero ce l’ha di fatto già in casa. Facciamo il punto della situazione.

Calciomercato Juventus, Gatti e Rovella a Torino per la prossima stagione?

Ci sono quattro giovani di proprietà della Juventus che attualmente sono in prestito altrove e che il club sta monitorando con attenzione. Anche perché potrebbero far parte della rosa della prima squadra nella prossima stagione. Il difensore Dragusin è appena passato alla Salernitana dopo la prima parte della stagione giocata con la Sampdoria. Potrebbe essere un buon ricambio per il pacchetto arretrato, ma per Allegri ci sarà anche da prendere una decisione su Gatti. La Juve ha investito tanto per prenderlo dal Frosinone e dunque probabilmente punterà su di lui. Anche i due centrocampisti Fagioli e Rovella dovrebbero rientrare a Torino. Il primo in serie B con la Cremonese si sta mettendo in grande luce, tanto da meritarsi uno stage con la nazionale. Il secondo è un punto fermo al Genoa, dove sta maturando e sembra ormai pronto per grandi palcoscenici. Toccherà però alla Juve prendere una decisione su di loro nella prossima estate.