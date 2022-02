Calciomercato Juventus, scontro verbale Nedved-Dybala | Ribaltone sul rinnovo

Calciomercato Juventus, ancora in ballo la questione rinnovo del contratto di Paulo Dybala, c’è stato uno scontro con Nedved: cosa è successo.

Calciomercato Juventus, come scrive Marcello Chirico, nelle settimane scorse, Pavel Nedved e Paulo Dybala avrebbero avuto un duro scontro verbale sulla quesitone del rinnovo di contratto. Come sappiamo la Joya in questo mese deciderà il proprio futuro in maglia bianconera.

Come sottolinea Marcello Chirico su Twitter, nelle settimane scorse l’attaccante argentino Paulo Dybala ha avuto uno scontro verbale molto duro col vice presidente bianconero Pavel Nedved. Il rinnovo è ancora possibile ma nonostante le primarie intenzioni, la cifra sarà inferiore a quella stabilita lo scorso ottobre.

Calciomercato Juventus, il rinnovo si allontana | Decide solo Dybala

Adesso il rinnovo lo può decidere solo più lui. Tutto passerà insomma dalla decisione finale della Joya che avrà la parola ultima sulla questione rinnovo. Le cifre sono cambiate e la Juventus non intende accontentare l’iniziale richiesta di 10 milioni di euro, anche per non spendere troppi soldi ancora.

Se Dybala non dovesse accettare sarà addio a parametro zero e in quel caso i bianconeri andrebbero su altri profili, uno su tutti che sembra interessare in questo momento è il pupillo della Roma, Zaniolo. Insomma, nonostante la chiusura del mercato, questo mese, sarà ancora più decisivo. Tutto passerà dalla scelta della Joya.