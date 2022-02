Calciomercato Juventus, no a Zakaria | Il retroscena dalla Germania

Continuano gli echi delle voci di calciomercato della Juventus, che è già al lavoro per rinforzare la squadra della prossima stagione.

In inverno non bisogna dimenticare che il club bianconero ha messo a segno due colpi molto importanti, portando a Torino Vlahovic e Zakaria. Il centravanti e il mediano sono le colonne della Juve per la seconda parte della stagione e lo saranno per diversi anni.

Per entrambi le trattative non sono state semplici, c’è stata da superare la concorrenza di altri club interessati alle sue prestazioni. Uno dei club che pareva essere molto interessato a Zakaria è il Bayern Monaco. E proprio sulla decisione presa dalla dirigenza bavarese sul mediano svizzero arrivano dei retroscena dalla Germania.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, a gennaio non si è mosso. Pronta l’asta estiva

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, due nuovi titolari per Allegri: come cambia la formazione titolare

Calciomercato Juventus, il Bayern ha rinunciato a Zakaria: ecco perché

“Sport Bild” infatti racconta che il Bayern Monaco ha infatti rinunciato a mettere a segno il colpo Zakaria. Sul Corriere dello Sport infatti si legge della decisione presa dal club tedesco, i cui osservatori non sarebbero stati convinti dalle qualità tecniche del calciatore svizzero, nuovo acquisto juventino. Gli stessi osservatori avrebbero sottolineato le qualità fisiche di Zakaria, ottimo nella fase di filtro e di recupero del pallone, meno bravo però nella fase di costruzione del gioco. Non adatto in ogni caso al gioco del Bayern di Nagelsmann. La Juventus invece non ha avuto alcun dubbio nel voler puntare forte su di lui, assicurandosi ad un prezzo basso uno dei migliori centrocampisti in circolazione.