Calciomercato Juventus, addio De Ligt | Il sostituto arriva con lo scambio

Calciomercato Juventus, i bianconeri in caso di addio di De Ligt avrebbe già identificato il sostituto ideale.

Calciomercato Juventus, l’addio di De Ligt è da prendere in considerazione per la prossima stagione, il difensore centrale olandese aveva già espresso la possibilità di cambiare aria per la nuova stagione e adesso c’è già una possibile nuova pretendente, ma la Vecchia Signora non si lascia impreparata e avrebbe anche già il nome del sostituto.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, De Ligt ha molti ammiratori e di fronte ad una grande offerta potrebbe partire, proprio in estate scatterà la possibilità di pagare la clasuola del suo contratto, stabilita per l’appunto a 125 milioni di euro. Come scrive il giornalista Nicolò Ceccari, in caso di addio dell’olandese, la Juventus andrebbe sul brasiliano Bremer del Torino.

Calciomercato Juventus, c’è il sostituto di De Ligt | Piace Bremer del Torino

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, in caso di addio del centrale olandese, in pole continuano ad esserci Barcellona e Psg, la Juventus andrebbe sul difensore brasiliano del Torino, la vera rivelazione di questa stagione.

Fisico prorompente e grandi capacità tecniche, Bremer ha dimostrato di avere le caratteristiche giuste per fare la differenza fin da subito. Per convincere Cairo a cedere un così importante pupillo, i bianconeri potrebbero inserire nella trattativa proprio Gatti, che il Torino aveva già trattato a lungo nel mercato di gennaio e che potrebbe nuovamente tornare in auge proprio in un eventuale scambio di cartellini.