Calciomercato Juventus, scambio per Zaniolo | Cherubini cala il jolly

Calciomercato Juventus, scambio per Zaniolo: Cherubini pronto a calare il jolly per arrivare al centrocampista della Roma. Le novità

Senza ombra di dubbio Nicolò Zaniolo è diventato l’obiettivo numero 1 della Juventus per la prossima stagione. Il fantasista della Roma piace tanto dalle parti della Continassa e allora Cherubini, secondo quanto riportato da TuttoSport, potrebbe tentare l’assalto. Calando il jolly.

Puntando, insomma, sulla questione “cuore”. Non che ce ne sia più di tanto in questo calcio, ma senza dubbio mettendo sul piatto McKennie, texano come i Friedkin, qualcosa potrebbe cambiare senza dubbio. Oltre il fatto del sentimento – che non conta ovviamente nulla – c’è la sensazione netta che il centrocampista bianconero sia molto apprezzato dalle parti di Trigoria. E che davanti anche a una buona offerta economica le cose potrebbero cambiare. Vedremo quello che succederà. Sarebbe questa la carta che la Juve sarebbe pronta a giocarsi.

Calciomercato Juventus, anche Kean nell’affare

Nell’affare che catalizzerà senza dubbio gli occhi di tutti alla riapertura del mercato, potrebbe entrarci anche Moise Kean. L’attaccante della nazionale che la Juve ha preso dall’Everton fino al momento non ha mai convinto del tutto. E allora potrebbe anche lui essere inserito come pedina di scambio nell’obiettivo principe di Cherubini che ha realmente iniziato l’opera di rivoluzione dentro la Juventus.

Come tutti sappiamo ieri Zaniolo prima si è visto annullare un gol bellissimo all’ultimo minuto contro il Genoa e poi è stato espulso per qualche parola di troppo. Era andato sotto la curva Sud ad esultare e poi ha piazzato una foto su Instagram per ricordare quel momento poi “cancellato” dal Var. Il rapporto con la tifoseria è ottimo. Bisogna capire quello con i Friedkin come si evolverà nel corso di questi mesi.