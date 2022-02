Calciomercato Juventus, se lo prende l’ex Roma | Doppia cessione e blitz in estate

Calciomercato Juventus, l’ex Roma nella prossima stagione potrebbe mettere nel mirino uno dei pupilli di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, come viene riportato da ‘Estadio Deportivo’, l’ex Roma Monchi, attualmente al Siviglia, potrebbe piombare, nella prossima stagione, su un pupillo di Massimiliano Allegri in attacco. Stiamo parlando, ovviamente, di Alvaro Morata. Il bomber spagnolo è ancora in dubbio permanenza.

Un forte dubbio sul suo continuare in maglia bianconera, proprio in questa sessione di mercato Morata era vicinissimo al Barcellona ma alla fine il volere di Allegri che ha chiesto la sua riconferma alla società, è valsa come carta decisiva ma se in caso di mancato sconto da parte dell’Atletico per il riscatto, a quel punto, la squadra di Monchi potrebbe farsi sotto.

Calciomercato Juventus, Monchi sulle tracce di Morata

Alvaro Morata ancora di proprietà dell’Atletico Madrid ha ancora un riscatto molto alto che la Juventus pagherebbe solo in caso di sconto, in caso di mancato accordo infatti, la situazione potrebbe complicarsi e a quel punto, nonostante le volontà di Allegri, la Juventus sarebbe costretta a rinunciare a Morata.

In caso di Morata libero, a quel punto, la squadra di Monchi, ex Roma attualmente al Siviglia, potrebbe farsi sotto e cercare di arrivare ad una punta comunque molto stimata in Spagna, Xavi permettendo naturalmente. Anche perché non è detto che il Barcellona non ci provi di nuovo proprio a giugno. Ma tutto sarà principalmente deciso anche dalle volontà della società bianconera.