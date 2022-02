Juventus-Hellas Verona, Allegri a trazione anteriore | Le probabili formazioni

By

Juventus-Hellas Verona, Allegri a trazione anteriore. Ecco le probabili formazioni dei quotidiani in vista della gara di questa sera

Allegri a trazione anteriore. Con il tridente. E con i nuovi acquisti subito in campo dal primo minuto. La Juventus questa sera contro l’Hellas Verona cerca punti pesanti per avvicinarsi alla zona Champions che, dopo gli innesti di gennaio, è l’obiettivo minimo della stagione. E non si può sbagliare.

Il tecnico ormai ha deciso. Dal primo minuto ci saranno sia Vlahovic nel cuore dell’attacco e Zakaria in mezzo al campo. Non si può sbagliare contro la formazione di Tudor. I tre punti sono fondamentali.

Juventus-Hellas Verona, le probabili formazioni

La rincorsa parte dal 4-3-3. Con un solo ballottaggio secondo la Gazzetta dello Sport, quello tra Danilo – favorito – e Pellegrini. Qualora giocasse il secondo, allora De Sciglio si sposterebbe a destra. Altrimenti l’italiano partirà dall’altro lato con il brasiliano ad occupare la corsia preferita. Davanti a Szczesny, dovrebbero giocare de Ligt e Chiellini. Zakaria, Arthur e Rabiot invece giostreranno in mezzo. Dybala e Morata sosteranno Vlahovic nel tridente delle meraviglie.

Stesso identico sistema di gioco, e stesso undici iniziale, anche per il Corriere dello Sport. Non ci sono dubbi insomma che quella che vedremo stasera sarà una Juve a trazione anteriore. Sono quattro gli indisponibili per Allegri: Chiesa, Alex Sandro, Bernardeschi e Bonucci, ai quali si aggiunge Locatelli squalificato. Le scelte sono quasi obbligatorie, ma le indicazioni iniziano ad arrivare sicuramente.