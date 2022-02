Calciomercato Juventus, stop all’assalto Barça | “Costa troppo”

Calciomercato Juventus, i blaugrana pare abbiano ormai deciso di cambiare obiettivo per la difesa. Allegri può sorridere.

Due anni fa c’era era stato a tanto così dal fare il biglietto aereo. Poi, in calcio d’angolo, aveva deciso di accettare l’offerta della Juventus, economicamente più vantaggiosa, e di tirare un bidone al Barcellona.

Ma certi amori, si sa, non finiscono. Fanno dei giri immensi, direbbe Venditti, e poi ritornano. E infatti, dopo tante peripezie, Matthijs de Ligt potrebbe ritrovarsi proprio al punto di partenza. Dalla Spagna riferiscono che la sua intenzione sarebbe quella di lasciare la società bianconera per vestire la maglia che aveva rifiutato d’indossare nel 2020. Il caso vuole che il Barça sia a caccia di talenti per potenziare la difesa, quindi potrebbe essere il momento giusto per “consumare” una storia che a quel tempo era finita ancor prima di iniziare. C’è però un problema di non poca entità a complicare l’accordo tra il giocatore olandese e i catalani.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, Pinto show | Rinnovo Zaniolo: la frecciata alla stampa

Calciomercato Juventus, de Ligt troppo costoso per il Barcellona

Il club blaugrana, come riferisce il quotidiano catalano Sport, è fortemente interessato a de Ligt, ma l’operazione potrebbe richiedere molto più denaro di quanto il Barcellona non intenda spenderne. E questo rende al momento impossibile, almeno teoricamente, che De Ligt possa legarsi al Barça. Per averlo la società spagnola dovrebbe sborsare tra i 65 e i 70 milioni di euro e corrispondergli, come se non bastasse, uno stipendio piuttosto elevato. Troppi per un club che ha problemi di liquidità.

Il difensore non intende scendere a patti: non accetterà perciò proposte economiche che non rendano giustizia al suo status. Qualora il Barcellona decidesse di desistere, l’olandese potrebbe considerare l’offerta del Chelsea. Anche la squadra inglese sta valutando l’opzione de Ligt e non avrebbe problemi, a differenza degli spagnoli, a sobbarcarsi la spesa.