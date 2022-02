Juventus-Verona probabili formazioni | Le decisioni di Allegri

Juventus-Verona è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca quest’oggi alle 20:45. Le probabili formazioni.

Una partita assolutamente da vincere per la squadra bianconera, che ha l’opportunità di rosicchiare punti all’Inter, ieri ko nel derby con il Milan. La Juve però si ritrova di fronte una squadra molto organizzata come quella allenata da Igor Tudor, ex difensore bianconero.

C’è ancora qualche nodo da sciogliere riguardo l’undici che Allegri manderà in campo. Si torna in campo dopo la sosta e c’è chi non è al meglio. Le ultime decisioni dunque saranno prese in extremis, ma la decisione più attesa riguarda il modulo che l’allenatore bianconero intenderà utilizzare.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, a gennaio non si è mosso. Pronta l’asta estiva

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, due nuovi titolari per Allegri: come cambia la formazione titolare

Allegri sembra intenzionato a schierare un tridente offensivo, con Dybala e Morata a sostegno del nuovo acquisto Vlahovic che verrà gettato nella mischia sin dal primo minuto. Ovviamente c’è grande attesa per vedere all’opera l’ex Fiorentina, così come per Zakaria. Anche il mediano svizzero dovrebbe partire dall’inizio insieme ad Arthur e Rabiot. Cuadrado e McKennie, rientrati dopo un lungo viaggio oltreoceanico, dovrebbero andare in panchina. In difesa non c’è Bonucci e nemmeno Alex Sandro. A destra gioca Danilo, mentre a sinistra De Sciglio si candida per un posto.

Le probabili formazioni di Juventus-Verona

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic.