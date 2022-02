Calciomercato Juventus, super scambio tra bomber | Cosa è successo

By

Calciomercato Juventus, uno scambio che avrebbe cambiato tutto. Ecco cosa sarebbe successo in questa eventualità.

Calciomercato Juventus, Fabrizio Romano ha parlato di un eventualità di scambio in attacco che avrebbe stravolto la finestra invernale di gennaio, si parla dell’ormai ex Arsenal Aubameyang adesso nuovo attaccante del Barcellona. Stando al retroscena, infatti, il bomber sarebbe dovuto arrivare proprio alla Juventus.

Stando infatti all’indiscrezione il bomber dell’Arsenal sarebbe stato molto vicino al passaggio in maglia bianconera tramite uno scambio con un giocatore della Juventus. Da quando scrive Romano, infatti, l’Arsenal avrebbe preso in considerazione una delle due contropartite offerte dei bianconeri per Aubameyang, si è parlato infatti di due profili: Arthur e Alvaro Morata.

Calciomercato Juventus, il retroscena in attacco: Aubameyng per Arthur o Morata

L’Arsenal avrebbe infatti accettato il brasiliano Arthur come contropartita ma anche Alvaro Morata in attacco. Un colpo sfumato perché poi la Juventus ha deciso di andare per direttissima sull’operazione Vlahovic. Ma stando a quanto riporta Romano, il possibile scambio era vicinissimo alla chiusura.

Sicuramente guardando età e prospettiva, la Juventus non ha sbagliato e Vlahovic ha già dimostrato di meritare quella maglia. Ieri sera dopo solo 12 minuti il bomber classe 2000 serbo è andato in rete, con un grandissimo gol. Adesso Allegri spera di goderselo a lungo e di vederlo crescere proprio con la maglia della Juventus.