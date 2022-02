Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno | Pronto il pre-contratto

Calciomercato Juventus, l’attaccante sembra disposto a ritornare, per lui si parla già di un pre contratto e l’addio a giugno.

Calciomercato Juventus, Alexandre Lacazette è già in trattativa con il Lione per il suo clamoroso ritorno in Francia, si parla infatti di un pre contratto già avviato. Lo scrivono i colleghi inglesi da ‘Football.london’.

Un clamoroso ritorno laddove si è consacrato. L’attaccante dell’Arsenal andrà in scadenza a giugno e per lui si era parlato di Juventus come prossima destinazione, ma stando alle ultime indiscrezioni, il giocatore sarebbe vicino ad un clamoroso ritorno in Francia.

Calciomercato Juventus, Lacazette di ritorno in Francia

L’ormai 30enne attaccante francese si è unito ai Gunners dal Lione nel 2017 e ha aiutato l’Arsenal a vincere la FA Cup nel 2020 ma adesso ritornerebbe all’ovile, lasciando l’Inghilterra. A meno di cinque mesi dalla fine del suo attuale contratto, Lacazette è attualmente in trattative con diverse squadre europee, ma è il Lione – per il momento – è la favorita a tesserarlo.

Recentemente, si è espresso pure il presidente del Lione Jean-Michel Aulas che avrebbe confermato l’ipotesi di fare una grande mossa già in estate. Che stesse parlando proprio dell’attaccante? Per molti è un sì ma staremo a vedere soltanto a giugno.