Calciomercato, il ritorno dell’ex Juventus: c’è la firma

Il calciomercato si è chiuso alla fine del mese di gennaio, ma si continua a parlare di innesti per la Juventus. E non solo per i bianconeri.

La squadra di Allegri per questa stagione ha chiuso il suo mercato. A gennaio sono arrivati Vlahovic e Zakaria e il loro impatto in bianconero è stato a dir poco devastante, visto che entrambi hanno segnato all’esordio con la loro nuova maglia.

Altri club di serie A invece stanno ancora cercando degli innesti e del resto si possono ancora ingaggiare calciatori svincolati. Tra questi c’è anche Sebastian Giovinco, ex giocatore della Juventus a più ripresa fino al 2015, togliendo le avventure con Empoli e Parma. La “formica atomica” è pronto a ricominciare per mttere in mostra la sua tecnica sopraffina.

Calciomercato, l’ex Juventus Giovinco ha firmato per la Sampdoria

Il portale Tuttomercatoweb ha intercettato l’ex bianconero che ha confermato la firma del contratto con la Sampdoria per i prossimi sei mesi. L’attaccante dunque torna a giocare in Italia dopo tanti anni di carriera spesi all’estero, vestendo la maglia del Toronto Fc e dell’Al-Hilal. Toccherà a lui prendere il posto di Gabbiadini – per lui stagione chiusa per un grave infortunio – nell’attacco blucerchiato. Giovinco ha appena compiuto 35 anni ma ha ancora tanta voglia di stupire. Del resto il talento non gli manca di certo e anche i tifosi della Juventus saranno senz’altro contenti di rivederlo in serie A, seppur con una maglia diversa.