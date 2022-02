Calciomercato, Juventus ed Inter tremano: irruzione del Bayern Monaco

Non si fermano mai le voci di possibili rinforzi in casa Juventus, con la società bianconera costantemente al lavoro in chiave calciomercato.

Dopo aver chiuso due grandissimi acquisti come Zakaria e Vlahovic nelle scorse settimane, rinforzando e non poco l’organico di mister Allegri, adesso è tempo di guardare al campo, vero. Ma anche ai possibili innesti per la squadra della prossima stagione. Perché bisogna muoversi sempre con largo anticipo se si vogliono centrare gli obiettivi, considerando anche la concorrenza.

Soprattutto per quanto riguarda i possibili futuri parametro zero, vale a dire quei calciatori che sono in scadenza di contratto e non hanno intenzione di rinnovare. Dal primo luglio potrebbero accasarsi altrove senza l’esborso nemmeno di un euro per il loro cartellino.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, a gennaio non si è mosso. Pronta l’asta estiva

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, due nuovi titolari per Allegri: come cambia la formazione titolare

Calciomercato Juventus, il Bayern piomba su Rudiger

C’è un nome caldo per quanto riguarda i difensori ed è quello di Antonio Rudiger, che non sembra avere l’intenzione di continuare la sua avventura con il Chelsea. L’ex Roma è stato accostato anche alla Juventus, nonostante le alte richieste d’ingaggio. Stiamo parlando del resto di uno dei migliori centrali d’Europa. Le ultime voci però parlano di un forte interesse nei suoi confronti del Bayern Monaco.

🔝Bayern Munich's CB short list of transfer.📝 #FCBayern 🇩🇪Matthias Ginter

🇩🇪Antonio Rüdiger

🇳🇱Stefan De Vrij pic.twitter.com/K7n1eoHLEd — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 8, 2022

C’è anche un altro club italiano che però deve temere il club tedesco ed è l’Inter. Il Bayern infatti – che deve trovare il sostituto di Sule che ha firmato per il Dortmund – avrebbe messo nel mirino l’olandese De Vrij dell’Inter. Si preannunciano dunque settimane calde per il calciomercato.