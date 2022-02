Calciomercato Juventus, addio al bomber | Super intreccio con Mbappè

Per il calciomercato della Juventus non c’è mai sosta. Si lavora sempre per migliorare la squadra in vista della prossima stagione.

Nello scorso mese di gennaio la dirigenza bianconera è riuscita a mettere a segno dei colpi davvero straordinari come Vlahovic e Zakaria. Elementi che al debutto hanno già dimostrato di poter essere determinanti nello scacchiere di Allegri. Nei prossimi mesi la dirigenza sicuramente inizierà a mettere le basi per arrivare ad altri rinforzi. C’è infatti la necessità e la volontà di regalare al tecnico altre pedine che possano rendere la sua squadra sempre più forte e competitiva.

C’è però anche da tenersi stretti i propri gioielli e ci sono alcuni giocatori della rosa bianconera che hanno molto mercato, tra cui Alvaro Morata che è di proprietà dell’Atletico Madrid ma che potrebbe essere riscattato dal club torinese.

Calciomercato Juventus, il futuro di Morata è ancora da capire

Sfumato l’approdo al Barcellona, adesso per Morata ci sono diversi scenari possibili in estate. Uno porta proprio alla conferma alla Juve, con Allegri che del resto non ha mai nascosto la stima nei confronti dell’ex Real. Come riporta però “Le10Sport”, c’è da tenere d’occhio le mosse del Psg. Che ancora non si è rassegnato all’idea di perdere Mbappè, nonostante il gioiello transalpino sia ormai da tempo nel mirino del Real Madrid, pronto a ingaggiarlo a costo zero. Qualora il trasferimento in Spagna del numero 7 si realizzasse, così come pare, allora il Psg dovrebbe iniziare a cercare un sostituto. E non è detto che anche Morata possa rientrare tra i possibili colpi dei parigini, interessati anche a Erling Haaland e Robert Lewandowski.