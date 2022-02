Juventus, intrigo De Ligt: “Fantamercato” | Sostituto in Serie A

La Juventus si è rinforzata con Zakaria e Vlahovic ma ora deve cercare di blindare al più presto i suoi calciatori più importanti.

E’ innegabile infatti che ci siano degli elementi della rosa di Allegri che fanno gola ad altri grandi club europei. Uno di questi è senz’altro Paulo Dybala. L’argentino deve ancora rinnovare il suo contratto con il club e non è detto che ciò avvenga. Per questo motivo Inter, Barcellona e non solo rimangono vigili con la speranza di mettere a segno un grande colpo a costo zero.

I bianconeri sperano però di riuscire a trovare un accordo per far sì che possa rimanere ancora a Torino. La Juventus però ha anche un altro calciatore molto ambito ed è il difensore De Ligt.

Calciomercato Juventus, De Ligt salvo ribaltoni non partirà in estate

Che De Ligt sia uno dei centrali più forti del mondo non è una scoperta recente, da quando è alla Juventus il suo rendimento è stato sempre positivo ed in crescendo. Logico dunque che su di lui ci siano gli occhi di altre squadre. Sirene di mercato? No, secondo il giornalista Momblano, sempre vicino alle vicende di casa bianconera. A Top Calcio 24 ha sottolineato come la cessione di De Ligt ad altri club durante la sessione estiva possa essere considerata di fatto “fantamercato”. Tuttavia – in caso contrario – un suo possibile sostituto potrebbe essere Bremer, centrale brasiliano che sta disputando un campionato strepitoso con il Torino. Non bisogna dimenticare che in vista della prossima stagione la Juventus ha già chiuso per l’arrivo di Gatti, lasciato in prestito al Frosinone in serie B.