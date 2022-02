Calciomercato Juventus, ecco l’erede di Alex Sandro: 15 milioni in Serie A

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero valutare l’alternativa in difesa: un erede pronto che arriva dalla Serie A.

Calciomercato Juventus, i bianconeri valutano un erede idoneo che possa prendere il posto del brasiliano Alex Sandro, tanti profili sondati e all’oltre già confermato Pellegrini, la Juventus avrebbe messo il mirino su un profilo in possibile arrivo dalla Serie A.

Tra i profili valutati come eredi possibili di Alex Sandro, figura in cima alla lista il difensore del Genoa Cambiaso. Giocatore che sta ricevendo diversi apprezzamenti e che sta dimostrando di avere la stoffa per ambire in una grande squadra.

Calciomercato Juventus, l’erede di Alex Sandro arriva dalla Serie A

Cambiaso un nome che non è passato indifferente. Le sue qualità sono note a tutti i grandi club, tanto che la stessa Inter dell’ex ds Marotta ne sta valutando l’acquisto per la prossima stagione. La Juventus però avrebbe già ipotizzato un’offerta per il giocatore, così da convincere il club ligure ad accettare il prima possibile, cioè a giugno.

La dirigenza bianconera avrebbe infatti ipotizzato un’offerta di almeno 15 milioni di euro per convincere la società ligure a cedere uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. In questa eventualità la Vecchia Signora avrebbe l’erede designato di Alex Sandro colui, che per caratteristiche tecniche, ne potrebbe prendere il posto.