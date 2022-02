Calciomercato Juventus, la Roma rompe gli indugi: 100 milioni | Come cambia il futuro di Zaniolo

Calciomercato Juventus, la squadra giallorossa ha già in mente tre colpi dal valore complesso di 100 milioni, un segnalo forte su Zaniolo.

Calciomercato Juventus, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, il club giallorosso di José Mourinho avrebbe in mente ben tre colpi importanti per la prossima stagione, tutti in ruoli differenti. Un segnale forte da parte della dirigenza di Friedkin che vuol, sostanzialmente dire, che la società potrebbe rispondere al possibile addio di Niccolò Zaniolo. Come sappiamo l’italiano è un desiderio della Juventus.

Zaniolo addio alla Roma per giocare nella Juventus? Le – possibili – mosse di mercato dei giallorossi sembrano confermare questa tesi.

Indiscutibilmente a quanto sembrava inizialmente, la società giallorossa intende accontentare le richieste del mister andando su obiettivi richiesti, come lo svizzero Xhaka, Marcos Senesi per la difesa e guardando alla fase offensiva Filip Kostic. Tutti nomi certificati e richiesti a gran voce dallo special one.

Acquisti che tutti insieme, sommati, potrebbero valere l’importante cifra di 100 milioni di euro. Ciò potrebbe anche significare che la Roma per esborsare una così importante cifra si priverà di un big della squadra e l’indiziato speciale, continua, a rimanere Zaniolo. Il classe 1999 piace molto ai bianconeri che ne stanno valutando, seriamente, l’acquisto in base a determinate condizioni, ancora di più se non dovesse, ad esempio, rinnovare Paulo Dybala.