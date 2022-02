Calciomercato, colpo di scena De Ligt | La Juventus ha deciso

Calciomercato Juventus, rivoluzione De Ligt: i bianconeri studiano il piano vincente. Le parole di Nedved, del resto, sono inequivocabili.

Dirompente, ma ormai non è più una novità. De Ligt sta prendendo per mano la Juventus, dimostrandosi un autentico punto di riferimento, non solo da un punto di vista tecnico, ma anche e soprattutto sotto il profilo carismatico.

Con Chiellini out per infortunio, l’ex Ajax è investito di maggiori responsabilità: non solo perché il Bonucci visto all’opera ieri – eccetto che per alcune sventagliate illuminanti – è il lontano parente di quello che siamo abituati a conoscere, ma anche e soprattutto perché con, i tre davanti, un calciatore di corsa e dinamismo come De Ligt è fondamentale. Non a caso, le sue proiezioni offensive hanno contribuito a fare a fette la difesa sempre più larga degli emiliani: è stato prima il palo a dirgli di no, poi un intervento prodigioso di Pegolo su imbeccata geniale di Paulo Dybala.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, ribaltone Morata | Doppia opzione: 80 milioni

Calciomercato Juventus, come cambia il futuro di De Ligt | Bomba “Gazzetta”

Se fino a poche settimane fa la cessione di De Ligt sembrava assolutamente necessaria per finanziare i colpi estivi – che come ammesso implicitamente, sarebbero stati Vlahovic e Zakaria – ora la situazione è drasticamente cambiata. Si respira aria nuova in quel di Torino, al punto che – stando a quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”- i bianconeri starebbero preparando il terreno per una permanenza dell’ex capitano dell’Ajax. Che questo comporti altri tipi di “sacrifici”, è fuori discussione; tuttavia, la Juventus ha lanciato il suo guanto di sfida alle competitors. Vlahovic con De Ligt, anche la prossima stagione, è ipotesi tutt’altro che utopistica: il piano rilancio è appena cominciato.