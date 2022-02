Calciomercato, scelta la sua prossima squadra | Inter e Juve in scacco

Calciomercato Juventus, l’indiscrezione dalla Spagna che gela anche l’Inter: avrebbe già deciso dove andare.

Con gli acquisti di Vlahovic e Zakaria, la Juventus ha inevitabilmente alzato l’asticella, incrementando il tasso tecnico, fisico e qualitativo di due reparti che fino a quel momento avevano fatto molta fatica.

Tuttavia, soprattutto il reparto di centrocampista potrebbe andare incontro ad altri scossoni. La posizione di Rabiot – il cui contratto scade nel 2023 – è tutt’altro che sicura, così come quella di Arthur, la cui prova contro il Sassuolo è stata piuttosto scialba. E così, soprattutto se si dovesse concretizzare l’addio di De Ligt, sempre più nel mirino dei club della Premier League, Cherubini potrebbe avere il denaro sufficiente per sferrare l’assalto a quel Milinkovic Savic che la Lazio continua a valutare circa 70 milioni di euro. Tuttavia, i bianconeri – da sempre a caccia di occasioni – “flirtano” con un altro obiettivo: si tratta di Franck Kessie, sondato anche dall’Inter, la cui decisione di non rinnovare il contratto con il Milan in scadenza nel 2022 ha aperto le porte a rumours ed indiscrezioni.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, ribaltone Morata | Doppia opzione: 80 milioni

Calciomercato Juventus, colpo di scena Kessiè | Scelta la sua prossima squadra

Come riferito da “Marca”, l’ivoriano avrebbe già sciolto le riserve, accettando la corte del Barcellona, o almeno mettendo i blaugrana in cima alla lista delle sue preferenze. Tuttavia, per il “Presidente” sarebbero arrivate anche offerte da Liverpool e Paris Saint Germain: la partita è ancora aperta, sebbene il centrocampista sembri orientato a volare in Liga per “sposare” la causa blaugrana. Quello che è certo, però, è che il suo futuro non si tingerà di rossonero: staremo a vedere se anche Juve ed Inter, che avevano sondato esplorativamente la situazione, saranno costretti a tirare i remi in barca.