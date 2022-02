Calciomercato Juventus, colpo grosso in mediana | Addio a metà prezzo

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero puntare al colpo grosso in mediana. Il cartellino è a prezzo di saldo vista la scadenza del contratto nel 2023

Pur di non perderlo a parametro zero nel 2023, quando scadrà il contratto, il club di appartenenza sarebbe disposto anche a fare uno sconto importante per il cartellino del giocatore. E il nome circola con insistenza nell’ultimo periodo dalle parti della Continassa.

Secondo il portale Het Niewsblad infatti, il Leicester non ha assolutamente l’intenzione di mandare via Tielemans, acquistato per 60 milioni di euro, senza ricevere nemmeno un euro in cambio. E la stessa società inglese avrebbe praticamente aperto alla cessione al prezzo dimezzato. Ci si potrebbe anche accontentare di 30 milioni pur di chiedere l’affare. Cherubini, come si sa, ci starebbe seriamente pensando a questa ipotesi che potrebbe regalare a Max Allegri un elemento di qualità e quantità.

Calciomercato Juventus, la concorrenza è alta

La concorrenza comunque è alta e appare pure proibitiva in un certo senso. Sul giocatore belga ci sarebbero anche il Liverpool e soprattutto il Real Madrid, che deve cercare un elemento in mezzo al campo e starebbe pensando anche a un altro giocatore che la Juve ha messo nel mirino: Kessie. Su Tielemans comunque le voci diventano sempre più insistenti. E potrebbe realmente essere provato un affondo nei prossimi mesi soprattutto se queste indiscrezioni venissero confermate.

Vedremo quali saranno le mosse sotto questo aspetto da parte di Cherubini, che ha dimostrato comunque di sapere il fatto suo. Al fianco di Zakaria insomma ci sarà un altro calciatore la prossima stagione. Uno degli indiziati è quello che al momento gioca nel Leicester.