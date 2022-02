Calciomercato Juventus, che coppia con Vlahovic | Nuovo colpo più vicino

Il calciomercato della Juventus del futuro è indiscutibilmente legato alle trattative di rinnovo in programma in questo mese di febbraio.

Ci sono cinque elementi della rosa di Allegri che hanno il contratto in scadenza. Perin, De Sciglio, Cuadrado, Bernardeschi e Dybala dovranno discutere del loro nuovo accordo, altrimenti dal prossimo mese di luglio saranno liberi di accasarsi altrove.

I tifosi sono in ansia e aspettano novità soprattutto per quanto riguarda Paulo Dybala, che ha molti estimatori in giro per l’Europa pronti ad offrirgli un ingaggio importante e strapparlo alla Juve a parametro zero.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, a gennaio non si è mosso. Pronta l’asta estiva

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, due nuovi titolari per Allegri: come cambia la formazione titolare

Calciomercato Juventus, per Dybala c’è un motivo in più per dire sì

Come spiega la Gazzetta dello Sport, non c’è ancora una data fissata per un nuovo incontro relativo al rinnovo di Dybala, che comunque è in discussione in questo mese di febbraio. La trattativa ripartirà da una certezza, ovvero che la Juventus offrirà al calciatore argentino un ingaggio in linea con quello di Vlahovic, ovvero 7 milioni di euro. Una somma inferiore rispetto a quella che si poteva prospettare qualche mese fa. Toccherà al numero dieci prendere una decisione, consapevole che in bianconero è un leader della squadra. E con l’ultimo acquisto compone una coppia d’attacco destinata a fare sfracelli anche in futuro. Questo potrebbe spingere Dybala a dire sì e rimanere dunque a Torino per continuare il suo percorso calcistico con la Juventus.