Calciomercato Juventus, ribaltone totale | Cherubini gelato: salta tutto

E’ arrivato il weekend e si continua a parlare di calciomercato della Juventus riguardo i possibili colpi da mettere a segno in futuro.

La squadra di Allegri si prepara a scendere in campo per il suo turno di campionato ma nel frattempo si rincorrono le voci per quanto riguarda i rinforzi del futuro. Vlahovic e Zakaria non bastano: i tifosi si aspettano altri nomi importanti nella prossima estate.

C’è un reparto che ha sicuramente bisogno di innesti ed è il centrocampo, che ha visto sì l’arrivo dell’ex Moenchengladbach ma che ha perso numericamente due pedine, Ramsey e Bentancur. Un nome spesso accostato alla Juve è stato quello di Frenkie De Jong, che però sembra un obiettivo impossibile da raggiungere per Cherubini e per la dirigenza bianconera.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, a gennaio non si è mosso. Pronta l’asta estiva

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, due nuovi titolari per Allegri: come cambia la formazione titolare

Calciomercato Juventus, De Jong vuole rimanere al Barcellona

Il futuro del centrocampista olandese sembrava potesse cambiare, visto l’interesse di tanti club. Ma da quando è arrivato Xavi sulla panchina del Barcellona le cose per lui sono nettamente cambiate. E’ diventato un titolare fisso, sente la fiducia dell’allenatore e il suo rendimento è cresciuto in modo evidente. In poche parole è diventato un perno dell’undici blaugrana. E per questo motivo, come sottolinea “Sport” in Spagna, non ci sono dubbi sulla sua volontà che è quella di continuare nel suo percorso con il Barcellona. De Jong dunque non è sul mercato e tutte le squadre che avevano posato gli occhi su di lui, Juventus compresa, adesso dovranno guardare altrove per rinforzarsi.