Juventus, la formazione anti-Atalanta | I dubbi di Allegri

La Juventus si prepara alla prossima grande sfida che l’attende, domani sera sarà ospite dell’Atalanta di Gasperini in cmapionato.

Superato lo scoglio Sassuolo in Coppa Italia, l’undici bianconero torna protagonista in serie A dove è atteso da una trasferta molto complicata. A Bergamo infatti la Juventus si troverà di fronte una formazione ferita dopo l’eliminazione arrivata in settimana proprio in Coppa Italia contro la Fiorentina.

L’Atalanta non sta vivendo il suo momento migliore, ma rimane una grande squadra, molto organizzata e ben messa in campo. Le assenze però stanno pesando e non poco nell’economia della stagione degli orobici.

Juventus, Allegri ha tanti dubbi da sciogliere

Ci sono ancora diversi dubbi da sciogliere per Allegri riguardo la probabile formazione da mandare in campo, dubbi che dovrebbero essere sciolti nella rifinitura di questo pomeriggio. Nella quale si dovranno tenere in considerazione le energie rimaste dopo il match di Coppa Italia. Come riporta Fantacalcio.it contro l’Atalanta l’allenatore potrebbe anche decidere di tenere inizialmente in panchina Paulo Dybala, che ha speso tanto nella sfida di giovedì sera. Bernardeschi è rientrato parzialmente in gruppo ma difficilmente sarà richiato dal primo minuto. In mediana si dovrebbe rivedere dal primo minuto Locatelli, un altro dubbio è rappresentato dalla posizione cha occuperà Cuadrado. Il colombiano potrebbe giocare come terzino destro, ma non è da escludere che – specie se Allegri vorrà risparmiare dall’inizio Dybala – potrebbe giocare nel tridente offensivo.