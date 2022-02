Calciomercato Juventus, affarone a zero | Scontro con Napoli e Roma

Continuano i rumors relativi al calciomercato della Juventus, con i bianconeri a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione.

La tifoseria bianconera non è ancora sazia dopo gli arrivi di Vlahovic e Zakaria, così come non lo è la dirigenza. L’obiettivo è quello di avere una squadra sempre più forte ed ambiziosa ed è per questo motivo che in estate si cercherà di rinnovare la rosa con l’arrivo di calciatori di spessore internazionale.

Certo bisogna tenere d’occhio anche il bilancio economico ed è per questo motivo che la Juventus – così come tanti altri club europei – segue la situazione di tanti giocatori che sono in scadenza di contratto e che dunque potrebbero cambiare casacca senza sborsare nemmeno un euro per il loro cartellino.

Calciomercato Juventus, anche i bianconeri seguono Denayer

Il portale Asromalive.it rivela che anche la Juventus è sulle tracce di un giocatore che piace tanto ai giallorossi e per il quale Pinto è al lavoro. Il dirigente della Roma infatti monitora con attenzione la situazione legata a Jason Denayer. Il difensore del Lione ancora non ha rinnovato il suo contratto con la formazione francese e dunque è un possibile colpo a zero per tanti club che sono interessati a lui. Il calciatore belga sa giocare sia al centro che a destra, potrebbe essere davvero un rinforzo gradito per Allegri. Lo stesso portale però sottolinea che Denayer non è solo nel mirino di Roma e Juve, ma anche del Napoli. Anch’esso a caccia di rinforzi low cost in vista della prossima stagione.