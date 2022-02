Calciomercato Juventus, scelto il dopo Morata | Chelsea e Psg in scacco

Tante voci di calciomercato coinvolgono la Juventus anche in questa fase della stagione, quando ormai i trasferimenti sono chiusi.

Il perchè è facilmente comprensibile. Si deve guardare anche alla prossima stagione, cercando di pianificare al meglio le mosse da effettuare. Anche perché è indispensabile bruciare i tempi per cercare di arrivare prima della concorrenza sugli obiettivi prefissati.

Anche la Juventus ovviamente pensa già al futuro e la dirigenza ha senz’altro stilato una lista di possibili rinforzi da portare in dote a mister Allegri. Anche in attacco, dove sì è arrivato Vlahovic ma dove i bianconeri potrebbero aver bisogno di altri innesti. Calciatori con altre caratteristiche rispetto a quelle del serbo.

Come spiega “Don Balon” i bianconeri hanno messo da tempo gli occhi su Giacomo Raspadori del Sassuolo. E’ lui il prescelto per rinforzare l’attacco di Allegri, specie se Morata alla fine della stagione andrà a giocare altrove. La stellina neroverde, 21 anni, ha davanti a se un futuro radioso, oltre di un presente che lo vede sempre più protagonista con la maglia della sua squadra. Ma bisognerà bruciare la concorrenza, specie quella dell’Inter. Tuttavia – spiega il portale specializzato in calciomercato – non bisogna dimenticare che anche Psg e Chelsea osservano con particolare attenzione questo calciatore. In estate dunque per lui potrebbe aprirsi una vera e propria asta, ma i bianconeri sembrano essere nettamente favoriti.