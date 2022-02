Calciomercato Juventus, addio Alex Sandro | “Erede” in Bundesliga

Calciomercato Juventus, la dirigenza cerca un erede di Alex Sandro e sembra molto interessata a chiudere un profilo dalla Bundesliga.

Calciomercato Juventus, il solo Alex Sandro non sembra dare più quella sicurezza necessaria e allora la dirigenza guarda al futuro, cercando un erede del laterale sinistro. Stando all’indiscrezione di ‘Fichajes.com’, il club bianconero avrebbe messo gli occhi su un profilo della Germania, che andrà in scadenza nell’estate del 2023.

Stiamo parlando di un colpo assicurato che garantirebbe un evidente salto di qualità difensivo. Il profilo in questione, come sottolineano i colleghi spagnoli, arriverebbe dal Borussia Mönchengaldbach, trattasi, infatti, di Ramy Bensebaini: un obiettivo concreto.

Calciomercato Juventus, Bensebaini il profilo giusto per la difesa

Algerino classe 1995, il laterale potrebbe rafforzare la difesa bianconera essendo uno dei volti più interessanti del campionato tedesco. Anche lui dello stesso ruolo di Alex Sandro. Proprio la Juventus vuole tentare un salto di qualità a sinistra e con l’acquisto del laterale garantirebbe ad Allegri un profilo in grado di fare la differenza anche in campi europei.

Come abbiamo sottolineato poc’anzi, il giocatore algerino, Bensebaini, concluderà il suo contratto con il Borussia Mönchengaldbach nell’estate del 2023 e potrebbe concretizzare il suo possibile addio per scegliere la Juventus in estate. Obiettivo che verrà dunque monitorato a lungo durante l’apertura del mercato estivo in vista della prossima stagione.