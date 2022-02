Calciomercato Juventus, affarone dal Liverpool | L’intrigo da sogno si sblocca così

Calciomercato Juventus, gli inglesi sono pronti a cedere il centrocampista ma solo davanti ad una condizione.

Calciomercato Juventus, stando alle indiscrezioni di ‘Football Insider’, il Liverpool è pronto alla cessione del proprio centrocampista Keita che sembra essere finito nel mirino della dirigenza bianconera. I Reds sono quindi aperti all’addio solo in caso Firmino dovesse, nuovamente, estendere il proprio contratto.

Una cessione che arriverebbe, quindi, solo dinnanzi ad una condizione certificata. Firmino ha dimostrato di essere l’attaccante ideale per Klopp, il brasiliano è una certezza e, dunque, si vuole continuare con lui ma il sacrifico potrebbe voler dire l’addio di Keita.

Calciomercato Juventus, Keita il centrocampista ideale per Allegri

Keita ha tutte le caratteristiche idonee per sposarsi con la direzione tattica di mister Allegri. Giocatore di sostanza e di fisicità, capace di fare la differenza in mediana. Il classe 1995 è quindi un obiettivo concreto per la prossima stagione anche per via del fatto che il Liverpool lo lascerebbe partire proprio dinnanzi al rinnovo dell’attaccante brasiliano.

Un colpo assicurato che garantisce, quindi, un innesto importante per i bianconeri. Con il sogno Pogba che continua a rimanere in cima alla lista dei desideri, adesso, si aggiunge anche quest’altro profilo in mediana. Giocatore con già tanta esperienza capace di fare la differenza in Premier League.