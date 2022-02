Calciomercato Juventus, firma a rischio | Inter e Milan fiutano il colpaccio

Calciomercato Juventus, la firma del giocatore potrebbe essere a rischio. Su di lui ci sarebbe l’interesse delle big di Serie A.

Calciomercato Juventus, sappiamo come la Vecchia Signora in questo mese sia alle prese con i possibili rinnovi di contratto. Oltre al caso Dybala, sperando, appunto, non diventi sul serio un caso, c’è anche la situazione legata a Bernardeschi. Stando alle ultime indiscrezioni alcuni club ai vertici del campionato italiano potrebbero muoversi proprio per arrivare all’estero italiano.

Le squadre in questione sarebbero Inter e Milan, le due milanesi, che non vorrebbero farsi scappare il possibile affare a zero.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi richiesta doppia | Ma c’è l’ostacolo del contratto

Bernardeschi avrebbe infatti l’interesse delle due big milanesi ma l’unico, vero, vincolo sarebbe il contratto. Attualmente l’esterno italiano percepisce 4 milioni a stagione, troppi per il momento, almeno secondo le due milanesi che non vorrebbe sborsare così tanto. Pertanto a queste condizioni, che il giocatore intende mantenere, non si farà nulla.

Ma la vera domanda che si fanno tutti i tifosi è la seguente: ma la Juventus lo vuole rinnovare? Ancora è presto per dirlo, o meglio, tra non molto lo scopriremo. Certamente Allegri punta molto sulla disponibilità del giocatore che chiamato in causa ha risposto sempre alla grande. Ma per il momento, il suo futuro, è ancora avvolto da un alone di mistero.