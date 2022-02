Juventus, Allegri ha un solo dubbio | La formazione anti-Torino

Venerdì sera si giocherà infatti la stracittadina torinese, un derby della Mole che si preannuncia davvero incandescente.

La Juve arriva da un pareggio acciuffato in extremis contro l’Atalanta che gli ha consentito ad ogni modo di rimanere davanti, e con lo stesso vantaggio, alla formazione di Gasperini. Anch’essa impegnata nella volata per il quarto posto. Il Torino invece ha perso in casa contro il Venezia una partita nella quale ci sono state tante proteste per alcune decisioni arbitrali, tra cui il gol del 2-2 firmato da Belotti annullato nel finale.

Riguardo la formazione che Allegri manderà in campo, è logico che si valuteranno fino all’ultimo le condizioni di alcuni giocatori che non solo al meglio. Uno su tutti Federico Bernardeschi che non dovrebbe essere rischiato anche in ottica Champions League.

Juventus, Rabiot o McKennie in mediana? Occhio alle sorprese

E allora la formazione della Juventus è praticamente fatta, sembra esserci un solo ballottaggio per Allegri a centrocampo. Chi giocherà tra Rabiot e McKennie? I due sono mediani con caratteristiche diverse, l’allenatore dovrà decidere chi di loro schierare insieme a Locatelli e Zakaria. In attacco Kean reclama spazio, ma il tridente dovrebbe essere quello “pesante” con Vlahovic supportato da Dybala e Morata. In porta ci sarà chiaramente Szczesny, in difesa Cuadrado dovrebbe agire come terzino destro, con Bonucci e De Ligt al centro ed Alex Sandro a sinistra. Attenzione però alle sorprese, del resto c’è un ottavo di Champions all’orizzonte e Allegri potrebbe anche pensare di far rifiatare qualche big.