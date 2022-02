Calciomercato Juventus, vento d’Arabia per il colpaccio in difesa | Cherubini travolto

Calciomercato Juventus, difficile probabilmente concorrere davanti a cifre molto importanti. Cherubini travolto dal fondo arabo

Per rinforzare la difesa, la Juventus, oltre ad aver già preso Gatti dal Frosinone, lasciandolo in prestito fino al termine della stagione alla squadra allenata da Fabio Grosso, ha messo nel mirino diversi elementi che potrebbero aiutare nel futuro. Un futuro che purtroppo vede anche vicino un addio di Chiellini, che tra poco entrerà nell’ultimo anno di carriera.

Si cercano elementi giovani, in grado di garantire un progetto a lungo termine. Operazioni simili a quella che ha portato de Ligt a Torino, anche se ovviamente è difficile trovare un difensore forte e pronto come l’olandese strappato all’Ajax. Ma di profili interessanti in giro ce ne stanno, eccome: uno è quello di Botman, guarda caso stessa nazionalità di de Ligt, che gioca nel Lilla, in Francia, è un classe 2000, ed è seguito pure dal Milan che lo sta trattando da diverso tempo. Ma secondo delle indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, e precisamente dal Newcastle Chronicle, ci sarebbero pure i bianconeri d’Oltremanica pronti a inserirsi.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, rivoluzione in attacco | Dybala “scippato”

Calciomercato Juventus, Cherubini travolto

Di problemi economici il fondo PIF degli Emirati Arabi che ha preso il Newcastle non ne ha. La dimostrazione, se mai servisse, è arrivata anche dagli acquisti che la società inglese ha piazzato a gennaio per cercare di raggiungere la salvezza e poi tuffarsi nel calciomercato estivo per formare una squadra da sogno. E uno dei primi tasselli che potrebbe arrivare sembrerebbe sia proprio Botman.

Il Newcastle, a quanto pare, sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta irrinunciabile sia per il Lilla sia per il giovane difensore. Cherubini, insomma, verrebbe travolto dalla potenza di fuoco degli Emiri. E ci sarebbe ben poco da fare in questo caso.