Calciomercato Juventus, tempesta Barça | Doppio addio e Roma bruciata

Calciomercato Juventus, Barcellona pronta al doppio addio pur di arrivare al difensore: una vera e propria rivoluzione in corso.

Calciomercato Juventus, Barcellona pronta al doppio addio pur di arrivare al profilo prescelto. Si parla di Ginter, giocatore che interessa pure alla Roma di Mourinho.

Stando alle informazioni rilanciate da ‘Fichajes.net’, i blaugrana lascerebbe partire ben due giocatori in difesa, si parla infatti di Lenglet e Umtiti. Per arrivare all’acquisto di Ginter, Xavi metterebbe sul mercato i due giocatori. Umtiti era finito d’interesse anche la Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, Barcellona apre alla doppia cessione | Umtiti è libero

In caso di assalto per Ginter, il Barcellona aprirebbe alla cessione di due suoi giocatori, uno di questi potrebbe interessare proprio alla Juventus che intende rinnovare la difesa acquistando già calciatori pronti a fare la differenza. In caso di acquisto di Umtiti a prezzo di saldo, certamente, si potrebbe avanzare un operazione di questo genere per avere un rinforzo difensivo in vista del cammino europeo.

Ginter piace anche alla Roma dello Special One, ma il Barcellona di Xavi sembra fare sul serio. I blaugrana, come dicevamo poc’anzi, sperano di riuscire a liberarsi dei due difensori in estate e l’intenzione della dirigenza è di sostituirli proprio con Ginter.