Fari puntati sul calciomercato in casa Juventus anche in questi primi mesi del nuovo anno. I tifosi attendono notizie.

Non ci sono dubbi su quella che è la volontà del club bianconero, ovvero quella di rinnovare e ringiovanire il suo organico per aprire un nuovo ciclo vincente. Gli investimenti in casa Juventus non si fermeranno dopo gli arrivi a gennaio di Vlahovic e Zakaria.

Anche in estate infatti Massimiliano Allegri attende volti nuovi, tutti i reparti andranno puntellati con calciatori in grado di fare la differenza. Ed essere magari delle colonne della Juve per i prossimi anni. Ci sarà soprattutto da trovare forze fresche per la difesa, visto che Chiellini e Bonucci non sono più giovanissimi.

Calciomercato Juventus, Koulibaly sogno proibito: le parole di Santini

Un nome importante accostato alla Juventus è quello di Koulibaly, centrale del Napoli, senza ombra di dubbio uno dei centrali più forti del mondo. Lo ha dimostrato anche in nazionale portando il Senegal alla conquista della Coppa d’Africa. Un colpo che però sembra essere davvero molto complicato da portare in porto. Il sito Calciomercato.it riporta le parole del giornalista Fabio Santini ai microfoni della CMIT TV riguardo il possibile colpo in difesa dei bianconeri. “La Juve sta cercando un centrale. Era andata su Romagnoli, ma andrà alla Lazio. Potrebbe essere un interessamento per de Vrij. – ha detto – Sta lavorando su Koulibaly ma sul difensore del Napoli ci sono molti club. Ad ogni mi risulta che non abbia intenzione di lasciare il Napoli”. La Juventus dunque difficilmente potrà portare a Torino il difensore africano.