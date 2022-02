Calciomercato Juventus, fa tutto Klopp: Cherubini bruciato | Ecco il “nuovo Pogba”

Calciomercato Juventus, Klopp ha messo nel mirino un obiettivo concreto a centrocampo che è anche un desiderio di Cherubini.

Calciomercato Juventus, Jurgen Klopp vuole il francese Tchouameni, stando infatti al ‘Mirror’ inglese, il francese del Monaco anche obiettivo dei bianconeri, sembra il predestinato ad essere un prossimo colpo del Liverpool del maestro tedesco.

Giocatore che per caratteristiche ricorda da vicino proprio il Polpo Pogba ma decisamente più giovane e in trampolino di lancio nel calcio che conta.

Klopp punta Tchouameni | Obiettivo concreto dei Reds

Un predestinato. In Francia è già un pupillo ma la sua permanenza in Ligue 1 sembra ormai prossima all’addio. Il giocatore è richiesto da mezza Europa ma il regalo importante per Klopp potrebbe essere proprio il già acclamato francese. Un colpo assicurato che era anche desiderio di Cherubini, che ne aveva intravisto proprio le caratteristiche ideali per fare parte della squadra di Allegri.

Le sue eccellenti performance nel Monaco non sono passati indifferenti e, quindi, il Liverpool potrebbe bruciare la concorrenza andando a chiudere un profilo così importante come il giovanissimo francese, stella che presto sarà anche uno dei volti noti della nazionale maggiore. La Juventus rimane quindi, attualmente, fuori perché il Liverpool come riportano i colleghi inglesi, sembra la squadra in pole per l’acquisto a titolo definitivo.