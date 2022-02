Calciomercato Juventus, vendetta Arsenal | Lo prendono a zero

Calciomercato Juventus, l’addio sembra ormai prossimo e la destinazione inglese l’unica strada percorribile.

Calciomercato Juventus, Sergi Roberto difensore e all’occorrenza centrocampista del Barcellona lascerà a fine stagione, molto probabilmente, i blaugrana. Lo annuncia ‘El Nacional’ che garantisce che per il suo futuro si fa sempre più viva l’ipotesi inglese.

Un futuro, dunque, che sembra scritto. Sergi Roberto è sempre più vicino all’Arsenal che avrebbe già identificato nel giocatore il rinforzo necessario per Arteta. Un profilo che è utile sia in difesa che a centrocampo e non è nemmeno che proprio la Juventus si era interessata a lui.

Calciomercato Juventus, il Barca non lo rinnova e lui vola in Inghilterra

Il Barcellona non intende infatti rinnovare il proprio giocatore, l’appena trentenne è reduce da infortunio ma in questa stagione ha collezionato davvero pochissime presenze, solo nove. Un giocatore che viste le potenzialità potrebbe, tranquillamente, giocatore da titolare.

Secondo ‘El Nacional’, l’Arsenal è la squadra in pole per l’acquisto in questo momento, pienamente consapevole del momento no del giocatore al Barcellona e dell’impossibilità di prolungare con la squadra di Xavi, nonostante l’attaccamento alla maglia e all’ambiente spagnolo. Inoltre, sempre come scrive ‘El Nacional’, l’Arsenal dovrebbe già assicurarsi la firma del giocatore con un pre contratto.