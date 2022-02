Calciomercato Juventus, stop al rinnovo | Addio sempre più vicino

Calciomercato Juventus, discorsi per il rinnovo interrotti. La strada dell’addio è l’unica percorribile con tanto di squadra interessata.

Calciomercato Juventus, uno degli obiettivi in difesa dei bianconeri, ovverosia il nazionale tedesco Rudiger, sembra non essere più disposto a continuare al Chelsea. Stando all’indiscrezione lanciata da ‘Sky Sport’, il giocatore non avrebbe trovato infatti l’intesa sul possibile rinnovo e a questo punto lascerebbe il club di Abramovich a fine stagione.

Il giocatore tedesco andrà in scadenza proprio questa estate e il suo addio sembra, ormai, sempre più certificato. Motivo in più per sperare in un possibile acquisto last minute per i bianconeri anche se il Psg continua a sondare l’opportunità dell’arrivare ad un profilo del genere a parametro zero.

Calciomercato Juventus, Rudiger addio a zero | Si complica il rinnovo

Nonostante le buone volontà del giocatore di trovare un accordo e proseguire a Londra, l’accordo sul rinnovo non sembra esserci, e così mancando il compromesso, adesso, il difensore è libero di accordarsi con un altro club interessato al suo acquisto per giugno. Come dicevamo poc’anzi, Psg ma anche il Real Madrid sono le due potenze economiche in grado di soddisfare le richieste del centrale tedesco.

Ma, stando alle ultime indiscrezioni, anche il Manchester United potrebbe muoversi per il giocatore corteggiato da mezza Europa. Diversa, invece, la situazione che riguarda la Juventus che invece sembra allontanarsi dall’obiettivo anche perché potrebbe continuare comunque con De Ligt, nonostante le tanti voci di mercato.